Estudiante de doctorado fue secuestrada por agentes enmascarados. Luego fue trasladada en avión a 2.400 km de distancia

Un representante del consulado turco se dirigió a las oficinas del ICE en Burlington, Massachusetts, y fue informado de que Ozturk no se encontraba en esa oficina y que el ICE no podía proporcionar más información sobre su paradero, según la petición. Los abogados del Departamento de Justicia también informaron a los abogados de Ozturk de que no podían localizarla, según la petición.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.