Paula Oliveto: “No están viendo un vecino que sale a la calle y tiene un montón de dificultades”

En esta línea la candidata remarcó: “Yo me desespero porque los periodistas se pasan hablando de, no te estoy hablando de vos, al contrario, pero se la pasan hablando de esas intrigas de poder y no están viendo un vecino que sale a la calle y tiene un montón de dificultades”, sostuvo.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.