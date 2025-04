CNN Verifica: las afirmaciones falsas de Trump sobre aranceles y comercio

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo una serie de afirmaciones falsas sobre aranceles y comercio, la mayoría de las cuales ha hecho antes, en el discurso del miércoles en el que anunció un conjunto amplio de aranceles a nivel global.

Aquí hay una verificación de datos sobre algunos de los comentarios de Trump.

Trump señaló correctamente que Canadá tiene aranceles que superan el 250% en algunos productos lácteos de EE.UU. Sin embargo, afirmó falsamente que “el primer pequeño cartón de leche” exportado a Canadá enfrenta un “precio muy bajo”, pero “luego se eleva al 275, 300%”.

En realidad, Canadá ha garantizado que decenas de miles de toneladas métricas de leche importada de EE.UU. al año, no solo un solo cartón, enfrentarán cero aranceles; Canadá concedió un cierto nivel garantizado de acceso libre de aranceles de EE.UU. a su mercado lácteo como parte del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) que se negoció durante el primer Gobierno de Trump.

Trump no mencionó algo que la industria láctea de EE.UU. reconoce: EE.UU. no está alcanzando su nivel máximo de exportaciones libres de aranceles a Canadá en ninguna categoría de producto lácteo, por lo que los aranceles canadienses no se están aplicando; con respecto a la leche en particular, EE.UU. ni siquiera está a la mitad de la cuota libre de aranceles. (Hay un vigoroso debate EE.UU.-Canadá sobre por qué EE.UU. está tan lejos del máximo, con cada país culpando al otro. Independientemente de quién tenga razón, los aranceles no impactan en la leche de EE.UU.)

Trump ha omitido persistentemente hechos clave sobre los aranceles lácteos de Canadá.

Trump, afirmando que “subsidia a muchos países”, dijo falsamente “está cerca de US$ 200.000 millones al año” con Canadá. Trump ha utilizado repetidamente esta cifra de US$ 200.000 millones para describir el déficit comercial de EE.UU. con Canadá en particular, que en realidad es mucho más bajo que US$ 200.000 millones; las estadísticas oficiales de EE.UU. muestran que el déficit de 2024 con Canadá en comercio de bienes y servicios fue de US$ 35.700 millones y US$ 70.600 millones solo en comercio de bienes.

Trump no mencionó el déficit comercial en particular esta vez, pero incluso si tenía la intención de usar la palabra “subsidio” de manera más amplia, no hay razón para la afirmación.

Trump repitió su frecuente afirmación falsa de que, debido a los aranceles que impuso a China durante su primer mandato, EE.UU. “recibió cientos de miles de millones de dólares” que “ellos pagaron”. De hecho, los importadores de EE.UU., no los exportadores extranjeros como China, hacen los pagos de aranceles, y estudio tras estudio ha encontrado que los estadounidenses soportaron la abrumadora mayoría del costo de los aranceles de Trump en su primer mandato sobre China; es fácil encontrar ejemplos específicos de empresas que trasladaron el costo de los aranceles a los consumidores de EE.UU.

Trump también repitió su frecuente afirmación falsa de que, antes de su primera presidencia, China “nunca pagó 10 centavos a ningún otro presidente” en aranceles. Aparte del hecho de que los importadores de EE.UU. hacen los pagos de aranceles, EE.UU. estaba generando miles de millones al año en ingresos por aranceles sobre las importaciones chinas antes de que Trump asumiera el cargo; de hecho, EE.UU. ha tenido aranceles sobre las importaciones chinas desde 1789. El predecesor de Trump, el presidente Barack Obama, impuso aranceles adicionales sobre los productos chinos.

Alardeando de los supuestos beneficios de los aranceles, Trump afirmó que “Estados Unidos fue proporcionalmente el más rico que jamás ha sido” desde 1789 hasta 1913, cuando los aranceles representaron un porcentaje más alto de los ingresos federales antes de la aprobación de una ley en 1913 que restableció el impuesto sobre la renta federal.

Trump no explicó lo que quería decir con “proporcionalmente el más ricos”, pero por medidas estándar, EE.UU. es hoy mucho más rico de lo que era a principios del siglo XX y antes. El producto interno bruto per cápita es ahora muchas veces más alto que lo que era entonces.

Douglas Irwin, profesor de economía de Dartmouth College que estudia la historia de la política comercial de EE.UU., dijo en febrero, después de que Trump hiciera afirmaciones similares, que si los comentarios poco claros de Trump se interpretan como referidos al ingreso per cápita, como “los economistas suelen tomar esto”, no es “obviamente cierto”, debido a que “el ingreso real per cápita y los niveles de vida son hoy mucho más altos que en el pasado. (…) Es agradable tener tubería, agua potable, no usar letrinas, etc”.

Irwin señaló entonces que es posible que Trump se estuviera refiriendo a cómo el Gobierno federal después de la Guerra Civil “mantuvo superávits presupuestarios consistentes y casi pagó la deuda nacional”, ya que “parece ver que si el Gobierno recibe más dinero del que gasta es como hacer que el país sea rico”. Sin embargo, Irwin añadió que “los grandes superávits fiscales no hacen que un país sea rico, per se”.

Trump afirmó falsamente que, durante la presidencia de Joe Biden, EE.UU. tuvo “la más alta” inflación “en la historia de nuestro país.” Trump podría haber dicho con justicia que la tasa de inflación interanual de EE.UU. alcanzó un máximo de 40 años en junio de 2022, cuando fue del 9,1%, pero eso no se acercó al récord histórico de 23,7%, establecido en 1920. (Y la tasa luego cayó en picada. La inflación en el último mes completo de la administración de Biden, diciembre de 2024, fue del 2,9%; fue del 3% en enero de 2025, un mes parcialmente bajo Biden y parcialmente bajo Trump.)

Trump también afirmó que hubo “prácticamente ninguna inflación” durante su primera presidencia. Se dio un margen de maniobra con la palabra “prácticamente”, pero vale la pena señalar que hubo inflación durante sus primeros cuatro años en el cargo; los precios subieron aproximadamente un 8% desde el comienzo de esa presidencia hasta el final. La inflación interanual fue del 1,4% en el mes en que dejó el cargo, enero de 2021.

Trump, afirmando que ha reducido los precios “drásticamente” desde que asumió el cargo nuevamente a finales de enero, dijo que “la gasolina está muy por debajo de US$ 3”. Eso es cierto en algunas partes del país, pero el promedio nacional de gasolina regular el día en que habló fue de aproximadamente US$ 3,24 por galón, según datos publicados por AAA, más alto que el día de la posesión de Trump, cuando el promedio nacional de AAA fue de aproximadamente US$ 3,12.

Eso no quiere decir que Trump sea responsable del incremento; los presidentes tienen un impacto limitado en los precios de la gasolina, y hubo un aumento mayor durante el período equivalente del año pasado. Pero el promedio nacional no ha disminuido durante esta presidencia hasta la fecha.

