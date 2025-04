Edgardo Esteban, veterano de Malvinas: “Empecé a escribir para sacar mis fantasmas y escupir mi dolor”

El periodista recordó: “El jefe de la unidad me dijo que me podía ir de baja, pero era el que orientaba los cañones hacia donde había que disparar y me entusiasmaba la aventura de ir a Malvinas, pero me cambió la vida cuando cayó la primera bomba y conocí la palabra muerte porque una bomba te puede caer encima”.

“Fui medio aventurero porque me podría haber salvado del Servicio Militar Obligatorio. El 2 de abril ya me iba de baja y la que me avisó que habíamos recuperado Malvinas fue mi mamá”, contó en Al Fin y Al Cabo con María Areces.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.