La vida de Val Kilmer en fotos

Val Kilmer, la estrella de cine de los años 80 y 90 que interpretó desde Batman hasta Doc Holliday, falleció el martes 1 de abril , según un comunicado enviado por su hija a The New York Times y la agencia Associated Press. Tenía 65 años.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.