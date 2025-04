Nintendo Switch 2 llega al mercado el 5 de junio y sacude el mundo: precios, juegos y características

Por Sergio Gómez Martín, de CNN en Español

Nintendo presentó el miércoles su nueva consola Nintendo Switch 2 en un evento online de una hora de duración que será recordado como una de las mejores presentaciones del sector por la calidad y la cantidad de lo anunciado.

La empresa reveló que la consola será lanzada al mercado el 5 de junio de 2025 con un precio de US$ 449,99. También mostró y comparó sus características con el dispositivo anterior, anunció exitosos juegos desarrollados por terceros que por fin llegarán al ecosistema Nintendo y reveló títulos exclusivos que serán primeras espadas de la consola como “The Duskblood” de FromSoftware, o “Donkey Kong Bananza”. En ambos casos se mostraron imágenes de jugabilidad y fechas concretas de lanzamiento.

Estas son todas las novedades anunciadas este miércoles:

La compañía japonesa tenía ante si el reto de crear una sucesora digna de Nintendo Switch, una consola que ha logrado colocarse en el olimpo de las más vendidas de la historia con más de 150 millones de unidades distribuidas, según las últimas cifras oficiales desveladas por la compañía a finales de 2024. Ante esta tesitura, se esperaba que ofreciera un modelo continuista pero que solventara las carencias del modelo anterior. Y eso es exactamente lo que han anunciado: una sucesora que no revoluciona nada pero que mejora las prestaciones y potencia a la vez que aumenta y mejora el catálogo de juegos existentes.

Las novedades a nivel hardware son claras:

La pantalla será más grande: 7,9 pulgadas versus las 6,2 de la anterior. Será de LCD y con soporte HDR

Las imágenes serán de alta definición soportando hasta 1080 píxeles y 120 fps

Los Joy-Cons o controladores tendrán una inserción magnética. Adicionalmente, las palancas de control serán más grandes, así como los botones SL y SR al utilizarlos de forma horizontal

Dichos controladores se podrán utilizar como un mousse de ordenador, ampliando las posibilidades mecánicas

La memoria interna será de 256 GB (la anterior era de 32GB)

La base o dock será nueva: aceptará televisores de 4k de resolución con juegos compatibles así como HDR. También tendrá un ventilador integrado

Una de las grandes novedades de Nintendo Switch 2 será Gamechat. Una nueva función de un chat de voz con audio y micrófono integrados en la consola (sin necesidad de hardware externo) que permitirá compartir pantalla con otros usuarios. De esta forma, hasta cuatro personas podrán mostrar a qué están jugando (sea el mismo título o no) y estar en comunicación. Para complementar esto, lanzarán una cámara que se podrá conectar a la consola y permitirá compartir dicha imagen a través de Gamechat. A efectos prácticos, será un sistema de chat de voz similar al que se utiliza en otras plataformas como Discord, aunque integrado.

Entre las nuevas funciones anunciadas se encuentra también Gameshare, que permitirá que una persona pueda compartir un juego que tenga en su consola con hasta otras tres consolas en local o por internet. De esta forma, cuatro usuarios podrían jugar sin necesidad de tener cuatro juegos.

La otra pata fundamental de esta presentación fueron los juegos que tendrá disponible Nintendo Switch 2. En relación a esto, la compañía originaria de Kioto no ha escatimado y han dejado claro que su apuesta se apoya en tres vías:

Versiones mejoradas de los juegos más exitosos de Nintendo Switch

Juegos de terceros que no habian llegado aún al ecosistema Nintendo y que llegarán a Nintendo Switch 2

Nuevos juegos exclusivos

Como ya anunciaron en la primera presentación de Nintendo Switch 2 en enero de 2025, la nueva consola será compatible con títulos de la primera. Ahora, además, han confirmado que algunos títulos tendrán mejoras gráficas y de contenido. Entre ellos se encuentran los exitosos “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” y “Super Mario Party: Jamboree”. Adicionalmente, los juegos nuevos que llegarán este 2025 como “Metroid Prime 4: Beyond” o “Leyendas Pokemon Z-A” tendrán mejoras gráficas, de rendimiento y mecánicas en Nintendo Switch 2.

Entre los juegos exitosos que no estaban y finalmente llegarán a Nintendo en esta nueva consola se encuentran el exitoso “Elden Ring” —desarrollado por From Software y que ganó el premio a Game of the Year en 2022 en The Game Awards—, “Final Fantasy VII: Remake”, “Hades 2” y “Split Fiction” —lo nuevo de Hazelight Studios tras ganar el premio a Game of the Year en 2021 con “It Takes Two”—. También hay novedades de títulos muy esperados aún sin lanzar y de los que no se tenían noticias hasta ahora, pero que estarán en Nintendo Switch 2 en 2025, como “Hollow Knight: Silksong” o “Deltarune” al completo.

Al comienzo del evento de este miércoles, la compañía mostró más imágenes de “Mario Kart World”, un nuevo título de la popular franquicia de carreras que llegará con mejoras gráficas, nuevas mecánicas y personajes. Sin embargo, lo mejor de la gala llegó en la recta final del evento, en la que Nintendo sacó la artillería y anunció una serie de juegos exclusivos que llegarán a su consola.

El que más impactó fue el anuncio de “The Duskblood”, un nuevo título de los creadores de Elden Ring, dirigido por el mismísimo Hidetaka Miyazaki y que llegará en 2026. Las sorpresas continuaron con “Donkey Kong Bananza”, una nueva aventura de plataformas en 3D que sigue la estela de juegos como “Super Mario Odyssey”, pero que en este caso estará protagonizado por el carismático simio con corbata. “Kirby Air Riders” será el regreso del prestigioso creador de la franquicia “Super Smash Bros”, Masahiro Sakurai, para revitalizar una nueva entrega del mundo de Kirby.

Pese a todo, la mayoría de las críticas en redes sociales tras los anuncios fueron por el aumento del coste de los juegos. En Europa, la tienda de Nintendo permite acceder al precio de estos nuevos juegos. “Mario Kart World” tendría un precio de casi 80 euros en formato digital (el equivalente a unos US$ 87) y de 90 euros (unos US$ 98) en formato físico, un aumento considerable con respecto a los juegos actuales de Nintendo que rondan entre 60 y 70 euros (entre US$ 65 y 76). La web de Nintendo América aún no muestra esos productos ni sus precios.

