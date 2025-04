Franco Bovone, de vivir en la calle a crear su empresa tech: “La calle me enseñó a entender a las personas”

A los 23 años, enfrentó una nueva crisis y comenzó a notar las consecuencias en su vida laboral y personal: “Ahí me empezaron a cerrar las puertas en todos lados”. Fue en ese momento cuando decidió pedir ayuda: “Les pedí a mis padres que me internaran y cuando llegué a ese lugar me dijeron que tenía que hablar de lo que me pasaba para sanar esto”.

