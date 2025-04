Daniel Schteingart, sociólogo: “La situación mundial agarra a la Argentina con anticuerpos bajos”

Consultado sobre los recursos del país, Daniel Schteingart afirmó que “no alcanzan para un país de 46 millones de habitantes. Hay que diversificar el aparato productivo. No podemos depender del agro . Cambian los commodities y el tema del clima. Tenemos que buscar la forma de tener fondos soberanos. Solo con los recursos naturales no alcanza. Hay que desarrollar otros sectores y puso como ejemplo a países como Canadá o Finlandia. Sin los recursos naturales no se puede y con los recursos naturales no alcanza”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.