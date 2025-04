Tensión global tras el aumento de aranceles impulsado por Trump

No obstante, sostuvo que detrás de esta medida hay “otras dos cuestiones que no se dicen, pero se conocen”. La primera es la intención de “mejorar eventualmente el resultado fiscal con los aranceles”. Y la más importante, “esta situación estratégica particular con China”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.