Alejandro Kim: “Santoro milita el ocio”

“Esta película ya la viví dos veces y me causa escozor, zozobra y preocupación. En cuanto al acuerdo con el FMI, como dijo el economista y presidente de la Nación, ‘todo gobierno que acude al Fondo Monetario Internacional fracasó’. Esta película ya la vimos. Ojalá salga bien, pero no creo que sea un problema de plata, porque si no acomodamos la macroeconomía y solo conseguimos préstamos para seguir adelante sin mejorar nuestra productividad, no veo futuro”, cuestionó.

Kim también se refirió a las propuestas que busca llevar a la Legislatura: “Hace mucho tiempo perdimos el eje de la educación y no estamos preparando a nuestros jóvenes para afrontar los nuevos trabajos que el mundo demanda. Si no invertimos y no empezamos a trabajar en eso, el futuro nuestro va a ser bastante preocupante”.

Respecto a sus diferencias con Leandro Santoro, comentó: “Santoro se define como hiperalfonsinista y no por eso no lo tenemos como un compañero. Expresa y milita otras banderas que no son las nuestras. Santoro milita el ocio, tiene muchas enunciaciones marketineras, pero no ofrece ningún cambio sustancial a nuestra vida. En ese sentido, no sentimos que tengamos una síntesis con ellos”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.