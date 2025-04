Esto es lo que se volverá más caro con la próxima ronda de aranceles

Los aranceles también tienen un efecto inflacionario, que incrementaría los costos de la atención médica y dificultaría la asequibilidad de los medicamentos, especialmente para las personas sin seguro: con un arancel del 25%, los medicamentos comúnmente recetados podrían aumentar de 82 centavos por pastilla a 94 centavos por pastilla, o aproximadamente US$ 42 más al año, escribió. Las recetas más complejas, como las de tratamiento del cáncer, podrían dispararse aún más, escribió, y estimó que una receta de 24 semanas podría generar costos adicionales de entre US$ 8.000 y US$ 10.000.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.