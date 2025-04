Facundo Moyano: “El kirchnerismo te usa o te caga”

Para Moyano, “hoy el gobierno ha tenido una impericia en el accionar, al dejar abandonada la seguridad vial en las rutas. Puede ser que el gobierno no sepa administrarla, no pueda o no quiera. ¿Por qué, después de un año y medio de gestión, no están los pliegos para que vengan empresas privadas a invertir?”.

El exdiputado advirtió: “Que echen gente o que hagan un tweet no me sorprende, porque es algo esperable de este gobierno. Pero acá cometen un gran error, porque están anunciando despidos con causa cuando no hay causa”.

El dirigente agregó: “Nosotros no pensamos que el Estado no sirve para nada, ni que el mercado no sirve para nada. Para nosotros la gestión pública puede ser buena, y se puede ver en el caso de AUBASA y AUSA”.

