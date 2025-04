Así es “Doralzuela”, la ciudad con más inmigrantes venezolanos que se une al programa de control migratorio de Trump

“Convertir la Policía de Doral en un brazo de la Policía federal de inmigración destruye la confianza. Cuando la gente le teme a la Policía, no denuncia los delitos. Las víctimas guardan silencio, los testigos desaparecen y todos estamos menos seguros”, dijo. “La Policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar. Esta decisión no hace que Doral sea más segura. La vuelve silenciosa, sospechosa y dividida”.

