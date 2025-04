El retrato de un niño palestino amputado gana el premio a la foto del año de World Press Photo

“Una de las cosas más difíciles que me explicó la madre de Mahmoud fue cómo, cuando Mahmoud se dio cuenta de que le habían amputado los brazos, lo primero que le dijo fue: ‘¿Cómo podré abrazarte?’”, escribió Abu Elouf en las notas que acompañaban la imagen, tomada y publicada en The New York Times.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.