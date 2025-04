Senador Van Hollen asegura que Ábrego García fue trasladado a otra cárcel y se siente “traumatizado” por su tiempo en Cecot

“Él me dijo que primero lo llevaron a Baltimore. Supongo que fue al Centro de Detención de Baltimore. Pidió hacer una llamada telefónica desde allí para informar a la gente sobre lo que le había sucedido, pero se le negó esa oportunidad”, dijo Van Hollen. “Dijo que después fue llevado con otros desde Baltimore a un centro de detención en Texas y en algún momento después de eso, no sé si fue horas o días, fue esposado, encadenado y subido a un avión junto con otros, donde no podían ver por las ventanas”.

