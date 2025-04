Trump quiere que sus aranceles reactiven el mundo. Podría conseguir su deseo

Claro, EE.UU. es la economía más grande del mundo, con un producto interno bruto de casi US$ 30 billones. Pero China, la economía número 2 del mundo, está en alrededor de US$ 18 billones, según el Banco Mundial. Y el valor total de la economía de la Unión Europea es de alrededor de 17 billones de euros, o aproximadamente US$ 19 billones.

