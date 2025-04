Cómo visitar Roma y el Vaticano para el funeral del papa Francisco

Aunque muchos hoteles parecen haber subido las tarifas de las habitaciones en los próximos días, hay algunos con disponibilidad a precios más razonables. Al consultar Booking.com el martes, tras el anuncio del funeral y la velación, se encontraron varios hoteles de dos y tres estrellas en la zona de Termini por unos US$ 574 dólares para tres noches, de miércoles a sábado. No es el momento de apostar a lo grande por un hotel de cinco estrellas; por ejemplo, el lujoso hotel Bvlgari, que está a poca distancia del Vaticano, ofrecía habitaciones para las mismas fechas (tres noches) por US$ 9.539.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.