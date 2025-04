Las 5 cosas que debes saber este 23 de abril: legado de Francisco, latinos en la economía de EE.UU. y visa de Petro

Blue Origin incorporó un nuevo tipo de carga en sus misiones espaciales: postales creadas por niños. A bordo del cohete New Shepard –el mismo que utiliza para vuelos turísticos– la empresa transporta mensajes infantiles inspirados en la exploración espacial. En entrevista con CNN, la directora de Club for the Future, la organización sin fines de lucro detrás del programa “Envía una postal al espacio”, detalló los objetivos educativos de esta iniciativa que ya ha enviado miles de postales al cosmos .

