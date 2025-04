El papa Francisco también fue un inesparado ícono de la moda

Los elogios al estilo de Francisco no tardaron en llegar: The Cut lo declaró el “papa normcore” del mundo por su estilo “sencillo y sin adornos”. También se convirtió en el primer pontífice en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, y Esquire lo designó como el “hombre mejor vestido” de 2013. Poco después llegaron los innumerables memes y la merchandising no oficial de Etsy, con la imagen de Francisco en un montón de camisetas, sudaderas y tazas con diseños que imitaban los de los 90.

