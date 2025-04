La ivermectina ahora está disponible sin receta en algunos estados de EE.UU. ¿Para qué se utiliza?

A pesar de estos estudios, hay individuos, notablemente algunas personas influyentes de derecha prominentes , que han continuado abogando por la ivermectina como tratamiento para el covid-19. Algunos han ido más allá al recomendar que se use para otras enfermedades, incluido el cáncer . Los que están a favor de hacer que la ivermectina esté disponible sin receta argumentan que no se debe negar a las personas el acceso a lo que ven como un medicamento milagroso que puede curar todo tipo de dolencias para las cuales el medicamento no está aprobado.

La ivermectina no disminuyó la ocurrencia de visitas a urgencias, hospitalizaciones o muertes asociadas con el covid-19, según numerosos estudios, incluidos varios publicados en The New England Journal of Medicine. Otros estudios, como un informe de 2023 publicado en JAMA , no encontraron efecto en la reducción de la duración de los síntomas o en la prevención de la hospitalización, incluso a dosis más altas.

