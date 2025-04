Adiós a mi amigo, el papa Francisco

Y si bien yo soy judío, en mis viajes suelo llevar rosarios de madera de olivo de Tierra Santa a mis muchos amigos cristianos, hasta el punto de que, en este primer encuentro en la Plaza de San Pedro, también le entregué a Francisco un rosario que traje desde Jerusalén. Él me lo bendijo y me lo devolvió. Pero su sorpresa fue enorme cuando le dije que se quedara con él: “Ah, ¿es para mí?”, me preguntó con una dulzura hasta tierna.

Nada podía llenarme más de un sano orgullo. De hecho, considero que es la experiencia humana más impresionante que he vivido hasta ahora en todos mis 36 años como corresponsal internacional de CNN, hasta el punto de que cuando el ya papa Francisco me vio por primera vez durante una audiencia general, en un pasamanos de la plaza de San Pedro, no solo me reconoció inmediatamente -algo que ya de por sí habría sido antes para mi totalmente inverosímil-, sino que había en él una expresión de una inmensa alegría y hasta cariño en su cara, que para mí, al verlas ahora en una fotografía, son un verdadero honor. Un recuerdo imborrable de un ser humano gigantesco.

