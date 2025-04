Víctor Bugge sobre el Papa Francisco: “Era un hombre con una impresionante expresión de preocupación y de desazón”

En Aire de Mañana con Guillermo Panissa indicó: “ La anécdota principal es haber podido llegar a que me autorice él a poder ser, por unos días, fotógrafo, o poder hacerle fotos, pero que ellos me hicieron. Él dio la orden para que yo pueda trabajar y todo ese entorno que está siempre alrededor del Papa me hizo sentir como si yo fuese fotógrafo del Papa”, señaló.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.