Gobierno de Trump propuso en negociaciones enviar hasta 500 presuntos miembros de pandillas a megaprisión de El Salvador

EE.UU. aprobó enviar a El Salvador US$ 15 millones en financiamiento de relaciones exteriores. Pero, a finales de abril, se habían enviado un poco menos de US$ 5 millones en forma de subvenciones al Gobierno de El Salvador, según dos fuentes. Según el funcionario, el Gobierno de Trump proporciona compensación por cada individuo encarcelado en el país, razón por la cual no se ha enviado aún otro desembolso de dinero.

