Jiggly Caliente, concursante de “RuPaul’s Drag Race”, falleció a los 44 años

“Hay un estigma con las personalidades de telerrealidad que quieren ser actrices, y por eso, cuando audicioné para Pose , no fui Jiggly Caliente, sino Bianca”, declaró a Entertainment Weekly en una entrevista de 2021. “No quería que me encasillaran como estrella de telerrealidad. Quería que me dieran una oportunidad justa”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.