La Universidad de Harvard renombra su oficina de DEI mientras su batalla con el Gobierno de Trump se expande a más frentes

Además, Harvard anunció el lunes que ya no organizará ni financiará las celebraciones de grupos de afinidad durante la graduación, según informó el periódico estudiantil de la universidad, The Harvard Crimson , citando un correo electrónico que Charleston envió ese día a los grupos de afinidad. La decisión se tomó después de que el Departamento de Educación amenazara con recortar el financiamiento si Harvard no cancelaba las celebraciones de graduación que podrían separar a los estudiantes por motivos raciales, informó.

