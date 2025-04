Así evolucionaron los animales más extraños de la Tierra, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences amplía esta perspectiva. La investigación, dirigida por la paleontóloga Suzanne Hand, profesora emérita de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), revela la estructura interna del único espécimen fósil conocido del ancestro monotrema Kryoryctes cadburyi, que vivió hace más de 100 millones de años.

