Los tatuajes en los dedos de Ábrego García no son prueba de que sea miembro de MS-13, dicen expertos

No obstante, en su entrevista con ABC el martes, para conmemorar el día 100 de su segundo mandato, Trump pareció indicar que o no sabía que la imagen que sostenía estaba alterada digitalmente, o no le importaba.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.