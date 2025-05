Jueves de recomendaciones de Catalina Dlugi en La Mañana de CNN

Ahora que no se dan créditos para filmar, cuando Bruno Stagnaro hizo “Pisa, Birra y Faso” tuvo una ayuda. En ese momento no se sabía si la película iba a tener éxito o no, y la película inauguró toda una etapa nueva con nuevos valores. Si no se ayuda, después de los años, no vas a tener un Bruno Stagnaro plantándose en una serie que todo el mundo recibe con los brazos abiertos.

El casero : De Matías Lucchesi. Habla de una guerra de clases subterráneas. Es una historia donde dos hermanos quieren transformar un lugar de veraneo en Villa Carlos Paz, que perteneció a sus padres, en un hotel boutique, en una urbanización boutique. El problema es que durante mucho tiempo no le pagaron al casero y este señor siente que tiene derechos. Alquila la casa, la mantuvo como pudo, pero no se quiere ir de ahí con las manos vacías. Tiene un poco de humor, es tranquila, no tiene estallidos, está muy bien actuada por Paola Barrientos y Alfonso Tort. También vale la pena.

