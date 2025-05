¿Quién es William Scull, el boxeador que enfrentará al Canelo en Arabia Saudita?

“He tenido una larga historia como boxeador, y sí, soy un boxeador desconocido, pero le he ganado a todo el mundo. Soy campeón mundial, tengo foja de 23-0 con 9 KO y sé hacer todo lo que no han podido las personas que Canelo les ha ganado. Eso es lo que me ofrezco a hacer”, sentenció el púgil cubano.

“Tengo que agradecer a un argentino que me ofreció conocer su país por un mes. Me gustó el boxeo profesional y de ahí se fueron dando las cosas”, contó el púgil de 32 años a CNN. “Yo salí con una carta de invitación hacia Argentina, que fue donde se me lo logró dar. Todos los cubanos van para los Estados Unidos. Yo no tuve la posibilidad porque no era muy conocido y nunca me hicieron contrato de trabajo ni nada”. Luego de casi dos años en Argentina, surgió otro contrato que lo llevó a Alemania, un lugar que dice le gustaba desde que era niño en Cuba, pero que no escogió para trabajar, sino que “fue una oportunidad”.

“Estuve en shock como dos o tres días que no me lo creía. Las redes sociales reventaban por todos lados y la verdad que yo no me lo creía. Mi mamá, mi familia, todo el mundo contento. Pero yo todavía no había caído, hasta que llegó un momento que dije: lo logramos”, dijo Scull desde Mallorca, España, por Zoom a CNN.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.