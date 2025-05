“Así son las cosas”: Trump afirma que el primer ministro de Canadá no puede hacer nada para reducir los aranceles hoy

“¿Por qué Estados Unidos subsidia a Canadá con US$ 200.000 millones al año, además de brindarles protección militar gratuita y muchas otras cosas?”, publicó Trump, citando una afirmación sin fundamento. “No necesitamos sus autos, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tengan, aparte de su amistad”.

