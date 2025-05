Ford aumentará el precio de los automóviles estadounidenses importados de México

Durante una sesión informativa para los medios el lunes, la directora financiera de Ford, Sherry House, no quiso hacer comentarios sobre los planes de precios de Ford, pero afirmó que no preveía un aumento significativo en los precios de los vehículos nuevos en Estados Unidos. La propia Ford aseguró que prevé que los aranceles le costarán unos US$ 1.500 millones durante lo que resta de año.

El aumento de precio se reveló en un memorando enviado a los concesionarios de Ford, reportado primero por Reuters, pero confirmado por Ford. La compañía dijo que el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés), también conocido como el “precio de etiqueta”, aumentaría entre US$ 600 y US$ 2.000 por vehículo, dependiendo de las características. Ford afirmó que el aumento de precio no se aplica a los vehículos actualmente en el lote, pero se aplicará a aquellos construidos después del 2 de mayo, que comenzarán a llegar a los concesionarios en varias semanas.

