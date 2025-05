Dos extraños se conocieron en un tren. Luego decidieron viajar juntos por el mundo

“Él se ha convertido en una persona muy querida para mí y los que me rodean”, dice Giselle. “Y no me lo esperaba. Fue algo tan inesperado que eso haya sucedido en ese viaje”.

“Ese sueño de tomar el Canadian nunca se me fue, pero no… no tenía la misma… ya no lo esperaba con tantas ganas”, dice Savery.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.