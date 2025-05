Crónica desde las ruinas: una reportera en el colapso de Jet Set en República Dominicana

Pasaban las horas y aumentaba la incertidumbre. Seguí firme. Cubrí todo en vivo para el país y el mundo, con un nudo en la garganta que a veces me rompía la voz. El sol me quemaba la piel. Los ojos me ardían, entre lágrimas y transmisiones.

No había acceso por la calle. Tuve que bajarme y correr. El corazón me latía en la garganta. Las sirenas no cesaban. El aire… era denso, casi sólido. Y no fue hasta quedar frente al club que supe, sin margen de duda, que lo peor estaba por venir.

A las 6:21 a. m., mientras me alistaba para salir hacia la escena del derrumbe, me llegó este mensaje: —“Jess, pero me dicen que Alexandra y… estaban ahí.” Respondí sin pensar: “¿¡Queeeee!?” y “No, no, no.”

Era martes 8 de abril. No había dormido la noche anterior: solo se escuchaban ambulancias cruzando frente a mi ventana. Me resistí a mirar el celular durante la madrugada para no desvelarme; algo extraño en mí.

