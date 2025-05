India y Pakistán acuerdan un alto el fuego, pero ¿se mantendrá? Esto es lo que hay que saber

“Lo que podemos hacer es intentar animar a esta gente a que reduzcan un poco la tensión, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que fundamentalmente no es asunto nuestro y que no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla”, declaró Vance a Fox News el jueves.

