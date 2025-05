Trump aceptará un avión de lujo de Qatar para usarlo como Air Force One

“Me disgusta que tarde tanto”, dijo Trump a la prensa a bordo del Air Force One en febrero. “No hay excusa”. Aseguró que no recurriría a Airbus, el rival europeo de Boeing, sino que consideraría comprar un 747 usado y encargar a otra empresa su reacondicionamiento para usarlo como Air Force One.

El contrato de Boeing de US$ 3.900 millones para reemplazar los dos aviones Air Force One se ha convertido en un lastre costoso y vergonzoso. La compañía ya ha reportado pérdidas por un total de US$ 2.500 millones en el programa, conocido como VC-25B, desde que aceptó hacerse responsable de los crecientes sobrecostos.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.