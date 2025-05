¿Saldrán de prisión los hermanos Menéndez? Lo que sabemos tras la nueva sentencia

Lyle también admitió haber asesinado a sus padres, diciendo que era “inmaduro” y estaba “lleno de ira”. “Si hubiera confiado en que otros me ayudarían, no habría cometido estos crímenes”, dijo. “No pensé que nadie me creería sobre mi abuso sexual”.

“Este tiene que ser el primer paso para darles esperanza a quienes no tienen esperanza en prisión”, dijo. “Mi objetivo es asegurar que no haya más personas que pasen 35 años en prisión sin esperanza. La posibilidad de tener esperanza de que la rehabilitación funcione es más importante que cualquier cosa que me haya pasado hoy”.

