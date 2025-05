Ingenieros de NJ Transit se declaran en huelga, paralizando la tercera línea de cercanías más grande de EE.UU.

Pero es posible que el Congreso no se sienta tan obligado a actuar en el caso de un solo ferrocarril de cercanías. Si bien el Congreso no ha permitido que las compañías ferroviarias de carga del país realicen huelgas que duren más de unas pocas horas, se han producido numerosas huelgas de trenes de cercanías que se han prolongado durante semanas, incluso meses, sin que el Congreso haya tomado medidas para ponerles fin. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna legislación que bloquee o ponga fin a una huelga, por lo que cualquier acción del Congreso tomaría tiempo.

Pero Kolluri dijo que si NJ Transit accediera a la demanda de BLET, tendría que ofrecer los mismos aumentos salariales a otros sindicatos bajo cláusulas de “me too” en sus propios convenios colectivos. Murphy dijo que dichas cláusulas incrementarían los costos adicionales de menos de US$ 10 millones anuales a más de US$ 100 millones anuales para la agencia, y que esta no podía permitirse pagar esa cantidad.

“NJ Transit tiene US$ 500 millones para una nueva y elegante sede y US$ 53 millones para decorar el interior de ese edificio innecesario”, declaró el presidente nacional de BLET, Mark Wallace, en un comunicado. “Regalaron US$ 20 millones en ingresos durante una exención de tarifas el año pasado. Tienen dinero para vistas panorámicas desde sus áticos y proyectos favoritos, pero no para sus trabajadores de primera línea. Ya es suficiente. Nos quedaremos sin trabajo hasta que nuestros miembros reciban el salario justo que merecen”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.