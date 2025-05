Jueza pide más evidencia para dichos del DOJ de que no pueden dar información de caso Ábrego García por “secretos de Estado”

No obstante, la jueza no estaba satisfecha con lo que Rubio ofreció, describiendo la presentación no pública como “muy, muy general” y diciendo que debe “tener algo para revisar”.

“En este momento, esta declaración jurada es bastante confusa”, declaró Xinis a un abogado del DOJ en un momento dado. “Esto es básicamente: ‘Confía en mi palabra’. Y no estoy diciendo que al final del día no puedas hacer valer el privilegio. Lo que estoy diciendo es que no hay suficiente sustancia”.

