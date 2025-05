Publican audio de la entrevista de Biden con el fiscal especial que lo describió como un “hombre mayor con una pobre memoria”

“Eso depende de Pam (Bondi) y del equipo. Realmente no he investigado”, dijo antes de partir de Abu Dabi. “Todo el mundo entiende su estado. Conozco a gente que tiene 89, 90, 92, 93 años y están literalmente perfectos. Pero Joe no era uno de ellos, y lo escondían mucho. Estaban realmente jugando. Y, ya sabes, no puedes hacer eso. Nuestro país está en juego”.

El audio llega cuando las preguntas sobre las capacidades físicas y mentales de Biden se han vuelto al centro de atención. Un libro de próxima publicación —”Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again”, de Jake Tapper, de CNN, y Alex Thompson, de Axios— detalla los signos del declive de Biden durante su mandato.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.