El escudo antimisiles “Cúpula Dorada” de Trump podría costar cientos de miles de millones

Cualquier opción que elija Trump, no será barata; se han asignado US$ 25.000 millones en el presupuesto de defensa del próximo año para el sistema, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que Estados Unidos podría tener que gastar más de US$ 500.000 millones, a lo largo de 20 años, para desarrollar una “Cúpula Dorada”.

