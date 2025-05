La paz en Ucrania se ve más lejana tras la llamada de Trump a Putin

Este lunes, Trump también añadió nueva ambigüedad a un esfuerzo de paz cada vez más desdentado. No hizo nada para acallar una sugerencia anterior del vicepresidente J. D. Vance de que Estados Unidos podría simplemente lavarse las manos si no hay progreso. “Les digo que hay grandes egos de por medio, pero creo que algo va a ocurrir. Y si no ocurre, simplemente me retiro y ellos tendrán que seguir adelante”, declaró el presidente a los periodistas en el Despacho Oval tras la llamada.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.