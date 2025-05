Somos fichas de póker: estudiantes extranjeros de Harvard tienen temor por decisión del Gobierno Trump de revocar matrículas

“Solía trabajar en derechos humanos en Rusia y en la oposición, lo que significa que no puedo regresar a Rusia (…) Y como he estado viviendo en EE.UU. durante dos años, ni siquiera tengo una visa europea. Así que, realmente, no sé a dónde podría ir geográficamente si las cosas salen mal”, dijo Kuznetsova a CNN.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.