Juez dictamina que el Gobierno de Trump debe repatriar a solicitante de asilo de Guatemala deportado injustamente

La deportación de O. C. G. a México y posteriormente a Guatemala probablemente “faltó al debido proceso”, declaró el juez federal de distrito Brian Murphy en su fallo emitido este viernes por la noche. Durante su proceso migratorio, O. C. G. declaró temer ser enviado a México, pero el juez le indicó que, dado que México no es su país natal, no puede ser enviado allí sin medidas adicionales en el proceso, según el fallo.

