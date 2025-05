Trump busca ampliar la autoridad presidencial. ¿Puede alguien detenerlo?

El libro de Brettschneider recorre la historia de la resistencia pública a presidentes que amenazaron las libertades civiles y el Estado de Derecho, como John Adams, Andrew Johnson y Richard Nixon. Dice que esos precedentes ofrecen motivos para el optimismo, pero no para una confianza excesiva, en que el sistema sobrevivirá a la ofensiva de Trump. “Tenemos estas victorias pasadas a las que recurrir”, dijo Brettschneider. “Pero no debemos ser ingenuos: el sistema es frágil. Simplemente no sabemos si la democracia estadounidense sobrevivirá”.

