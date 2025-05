Candidatos por primera vez: así buscan jueces el voto ciudadano en las elecciones juidiciales de México

Los candidatos que contienden por un cargo del ámbito nacional, como ministro de la Corte, del Tribunal Electoral o del Tribunal de Disciplina Judicial pueden gastar hasta 1,4 millones de pesos (US$ 73.000). Para los cargos estatales los topes de gasto están entre los 220.000 a 881.000 pesos (US$ 11.000 y US$ 44.000).

“Este proceso me ha llevado a un régimen muy distinto que nunca imaginé. Es aprender de las campañas de partidos políticos, cómo hablarle a la gente, cómo hacerles saber qué es lo que hago”, afirma Santillán. Señala que al principio le costaba incluso grabar videos: “Me ganaba la risa, me daba el nervio, me quedaba callada”. Poco a poco, con apoyo de familiares y amistades que conforman su equipo, ha aprendido a “escoger algunas imágenes, escribir frases concretas que puedan llamar la atención” y adaptarse a la lógica de redes sociales como TikTok, Instagram o X.

