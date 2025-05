Corte de EE.UU. impide que Trump imponga la mayoría de sus aranceles

“Esto es potencialmente, con énfasis en esa palabra, un punto de inflexión significativo en la política si se mantiene, tanto para la economía como para la mayoría silenciosa en el Congreso que no apoya la política comercial actual”, escribió Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, en un correo a CNN Business. “En particular, esto sería un gran alivio para las pequeñas y medianas empresas que no tienen los márgenes ni la profundidad financiera para absorber los aranceles de manera sostenida”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.