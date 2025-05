Washington solía ser considerada una ciudad santuario… hasta el regreso de Trump

El decreto de Trump “Making the District of Columbia Safe and Beautiful (Hacer que la ciudad de Washington sea segura y hermosa)”, emitida a fines de marzo, creó un grupo de trabajo federal cuya misión incluye “monitorear el estatus de ciudad santuario del distrito y el cumplimiento de la aplicación de la ley federal de inmigración”. El decreto también pide que el grupo de trabajo dirija la “máxima aplicación” de la ley federal de inmigración, y que redirija los recursos disponibles para la aplicación de la ley “para detener y deportar a los extranjeros ilegales en el área metropolitana de la ciudad de Washington”.

