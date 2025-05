El plan de Israel para “conquistar” Gaza está dejando a los palestinos con pocos lugares adonde ir

También se enfrentan a una “cantidad abrumadora de casos que requieren atención médica urgente y especializada. Atención que ya no podemos brindar”, añadió Al Jamal, recordando cómo un niño de 10 años que recientemente sufrió un traumatismo craneoencefálico en un ataque aéreo que cobró la vida de su familia no pudo recibir tratamiento porque los medicamentos que necesitaba ya no están disponibles en Gaza.

“Llevo tres días en la calle con mis hijos y no encuentro un lugar donde asentarme”, dijo. “Deseo morir en cualquier momento. No sé qué hacer con mis hijos ni adónde nos llevará esta vida. No hay solución”.

Las órdenes de evacuación no son necesariamente permanentes, pero Israel no ha declarado su duración. CNN ha preguntado a las fuerzas de Israel si las órdenes expiran y cómo se comparte esa información con la población de Gaza, pero no ha recibido respuesta.

