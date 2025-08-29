Trump elude al Congreso para cancelar casi US$ 5.000 millones en ayuda exterior

Por Arlette Saenz y Phil Mattingly, CNN

El presidente Donald Trump notificó al Congreso que está tomando medidas para cancelar US$ 4.900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso mediante una inusual “rescisión de bolsillo”, lo que ha generado críticas de los demócratas y al menos de un destacado senador republicano que cuestionó la legalidad de la medida.

La propuesta de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) para recuperar los fondos a estas alturas del año fiscal da pie a su cancelación si el Congreso no considera la propuesta, y para una posible batalla legal de alto riesgo en los próximos meses.

“Por primera vez en casi 50 años, el presidente utiliza su autoridad bajo la Ley de Control de Retención de Fondos para aplicar una rescisión de bolsillo, cancelando US$ 4.900 millones en ayuda exterior ideologizada y politizada que contradice las prioridades de Estados Unidos Primero del presidente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Sin embargo, el impulso de la Casa Blanca podría complicar los esfuerzos bipartidistas para evitar un cierre del Gobierno. El Congreso necesitará aprobar nuevos fondos antes del 30 de septiembre o arriesgarse a cerrar grandes partes del Gobierno federal. Los demócratas han advertido que las rescisiones de bolsillo podrían dificultar esas negociaciones.

“Todo es ilegal”, dijo la representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, a CNN este viernes por la mañana. “Él sigue queriendo robar el dinero que se ha asignado. Nosotros asignamos ese dinero. Están violando la ley”.

La congresista de Connecticut dejó claro que los demócratas buscarán más límites al poder de Trump como parte de la próxima negociación de fondos con los republicanos: “Tenemos que impulsar medidas de seguridad”.

El director de la OMB, Russell Vought, ha reiterado que la llamada rescisión de bolsillo está sobre la mesa, a pesar de la importante controversia sobre la legalidad de una herramienta que no se ha utilizado en casi cinco décadas. Vought, quien también ocupó su cargo actual durante el primer mandato de Trump, regresó a la OMB con una visión amplia de la autoridad del presidente y un entendimiento minucioso de las herramientas que podría utilizar para impulsar la agenda de Trump.

Muchos de sus esfuerzos apuntan explícitamente al poder presupuestario del Congreso y han sido calificados de ilegales por los demócratas y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Algunos republicanos, aunque menos dispuestos a desafiar públicamente las acciones, también han mostrado su descontento ante el agresivo avance sobre sus prerrogativas de larga data.

Los legisladores demócratas y la presidenta republicana del Comité de Asignaciones del Senado criticaron rápidamente la medida, argumentando que es ilegal.

“Dado que este paquete fue enviado al Congreso muy cerca del final del año fiscal, cuando los fondos están programados para expirar, esto es un evidente intento de rescindir fondos asignados sin la aprobación del Congreso”, dijo la senadora de Maine, Susan Collins, principal encargada de asignaciones del Senado. “Cualquier intento de rescindir fondos asignados sin la aprobación del Congreso es una clara violación de la ley”.

Collins señaló específicamente una decisión de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) que indica que las rescisiones son ilegales.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, también lo condenó, diciendo que “el anuncio del plan del Gobierno para avanzar un paquete de ‘rescisión de bolsillo’ ilegal es una prueba más de que el presidente Trump y los republicanos del Congreso están empeñados en rechazar el bipartidismo y ‘actuar por su cuenta’ este otoño”.

Con la fecha límite de financiación del Gobierno acercándose, un funcionario de la Casa Blanca indicó este viernes que la administración prefiere una medida de financiación provisional “limpia”, conocida como resolución continua, “de cierta duración”, y cree que los demócratas cargarán con la culpa si se oponen.

“Me resulta muy difícil creer que se opondrán a una resolución continua limpia que haría que fueran responsables de un cierre del Gobierno”, dijo el funcionario en una llamada con periodistas este viernes. “Las personas que piden más que la resolución continua limpia suelen ser quienes asumen la culpa en esta ciudad por un cierre”.

El funcionario de la Casa Blanca declaró a la prensa que el Gobierno está en “sólido terreno legal” con la rescisión de bolsillo, señalando su interpretación de un hallazgo anterior de la GAO sobre la Ley de Control de Retenciones, y que resistiría desafíos legales.

El presidente notificó a los legisladores su decisión en una carta el jueves, diciendo que cancelaría US$ 4.900 millones del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y programas de asistencia internacional.

Eso incluye US$ 3.200 millones de los programas de asistencia para el desarrollo de USAID, US$ 393 millones de las actividades de mantenimiento de la paz del Departamento de Estado, US$ 322 millones del Fondo para la Democracia del Departamento de Estado y más de US$ 444 millones en otras ayudas para el mantenimiento de la paz, según la carta, que fue incluida en una demanda relacionada.

La propuesta de rescisión de Trump es su segundo esfuerzo para reducir fondos que ya han sido aprobados por el Congreso. La notificación del jueves por la noche activa una pausa automática de 45 días en los fondos señalados para que los legisladores actúen sobre la propuesta.

Si no se aprueba una legislación que implemente los recortes propuestos dentro de ese plazo, los fondos se reanudan automáticamente. La propuesta actual se envió dentro de los 45 días previos al final del año fiscal, lo que esencialmente cancelaría la financiación por completo sin la intervención del Congreso.

El último presidente en usar una rescisión de bolsillo fue el presidente Jimmy Carter en 1977.

Con información de Sarah Ferris, de CNN.