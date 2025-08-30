Estas son las condiciones que te hacen elegible para una vacuna actualizada contra el covid-19 en EE.UU.

Por Jacqueline Howard, CNN

Las vacunas actualizadas de este año contra el covid-19 han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para adultos de 65 años en adelante y personas más jóvenes con ciertas afecciones médicas que los ponen en mayor riesgo de una infección grave por covid-19.

Aunque los funcionarios federales han enfatizado que las personas que deseen una vacuna contra el covid-19 pueden recibirla tras consultar con un médico, la aprobación más restringida puede limitar el acceso a las dosis para algunas personas que anteriormente podían recibirlas de manera rutinaria.

Esto es lo que debes saber sobre cómo recibir una vacuna actualizada contra el covid-19.

“La FDA ahora emitió autorización de comercialización para quienes están en mayor riesgo: Moderna (más de 6 meses), Pfizer (más de 5) y Novavax (más de 12). Estas vacunas están disponibles para todos los pacientes que las elijan después de consultar con sus médicos”, dijo esta semana el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., en una publicación en X.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), las condiciones que ponen a una persona en mayor riesgo de covid-19 grave incluyen:

Asma

Cánceres de sangre

Enfermedades cerebrovasculares

Enfermedad renal crónica

Algunas enfermedades pulmonares crónicas

Algunas enfermedades hepáticas crónicas

Fibrosis quística

Diabetes tipo 1 y 2

Diabetes gestacional

Discapacidades, incluido el síndrome de Down

Enfermedades cardíacas

VIH

Trastornos del estado de ánimo, incluida la depresión y la esquizofrenia

Demencia

Enfermedad de Parkinson

Obesidad

Inactividad física

Embarazo actual o reciente

Inmunodeficiencias primarias

Fumar actualmente o haber fumado antes

Receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre sanguíneas

Tuberculosis

Uso de medicamentos inmunosupresores

La mayoría de estas condiciones pueden afectar el sistema inmunológico de manera significativa, inhibiendo la capacidad del cuerpo para combatir una infección por covid-19, lo que aumenta el riesgo de que esa infección cause una enfermedad grave o la muerte.

Se estima que estas enfermedades subyacentes harán que entre 100 y 200 millones de personas en EE.UU. sean elegibles para una vacuna contra el covid-19 bajo el nuevo marco, escribieron el comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, y el Dr. Vinay Prasad, director del Centro de Evaluación e Investigación de Biológicos de la FDA, en un editorial de mayo en el New England Journal of Medicine.

Se espera que las vacunas contra el covid-19 estén disponibles en muchas farmacias y consultorios médicos en Estados Unidos este otoño.

Tanto Pfizer/BioNTech como Moderna dijeron que sus vacunas actualizadas contra el covid-19 estarán disponibles en los “próximos días”.

Pfizer y BioNTech dijeron que su vacuna contra el covid-19 esta temporada “comenzará a enviarse de inmediato y estará disponible en farmacias, hospitales y clínicas” en todo el país.

John C. Jacobs, presidente y CEO del fabricante de vacunas Novavax, dijo en el comunicado de prensa de la compañía que trabajarán “con nuestro socio Sanofi para ofrecer acceso a una vacuna contra el covid-19 basada en proteínas y no en ARNm para las personas elegibles este otoño”.

Las sucursales de CVS Pharmacy esperan recibir las vacunas actualizadas contra el covid-19 en los próximos días, dijo la portavoz Amy Thibault.

“Administraremos las vacunas contra el covid-19 autorizadas por la FDA en los estados donde esté permitido legalmente en CVS Pharmacy y/o MinuteClinic para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes”, dijo Thibault en un correo electrónico. “Las citas pueden programarse en línea a través de CVS.com, mediante la aplicación de CVS Health, o los pacientes pueden acudir directamente a nuestras farmacias y clínicas”.

Sin embargo, CVS aún no está ofreciendo administración de vacunas contra el covid-19 en algunos estados, incluso si una persona cumple con los criterios de elegibilidad. La cadena de farmacias dijo que sigue las regulaciones estatales para las farmacias y que, en algunos estados, se prohíbe a los farmacéuticos administrar vacunas que no estén recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de los CDC. Ese grupo de asesores independientes sobre vacunas tiene programada una reunión para el 18 y 19 de septiembre.

CVS dijo el viernes que no está ofreciendo vacunas contra el covid-19 en 16 estados y la ciudad de Washington debido al entorno regulatorio actual: Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Utah, Virginia y Virginia Occidental.

En todos esos estados, excepto en tres —Massachusetts, Nevada y Nuevo México— las farmacias CVS pueden administrar una vacuna contra el covid-19, dependiendo de la edad del paciente, con una receta de un prescriptor autorizado, dijo Thibault.

Walgreens también dijo en un correo electrónico que la mayoría de sus farmacias se están preparando para ofrecer la vacuna contra el covid-19 donde las regulaciones lo permitan.

“Walgreens está preparado para ofrecer la vacuna en los estados donde podamos hacerlo. De acuerdo con la aprobación de la FDA y los requisitos estatales, ofreceremos la vacuna a todos los adultos de 65 años o más, así como a las personas menores de 65 que estén en mayor riesgo de resultados graves por covid-19, según lo determinen los CDC”, dijo un portavoz en un correo electrónico el viernes.

La mayoría de las vacunas contra el covid-19 en EE.UU. se han aplicado en farmacias. Durante la temporada de virus respiratorios 2023-2024, se estima que el 71,5 % de las dosis se aplicaron en farmacias o tiendas de medicamentos, según datos de los CDC, seguidos por un estimado del 9,2 % en clínicas o centros de salud.

El acceso puede ser diferente para algunas personas embarazadas y niños.

En mayo, Kennedy anunció cambios importantes en las recomendaciones de covid-19 para niños y mujeres embarazadas. En las recomendaciones actualizadas, los niños pueden recibir las vacunas después de consultar con un proveedor de atención médica, lo que se conoce como toma de decisiones compartida.

Posteriormente, se rescindieron las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el covid-19, lo que significa que la vacuna de Pfizer, Comirnaty, ya no está autorizada para niños menores de 5 años. La vacuna Spikevax de Moderna está aprobada para niños desde los 6 meses, pero solo si tienen una condición subyacente que los pone en mayor riesgo. Los niños de 12 años o más y que tienen al menos una condición subyacente que los pone en riesgo grave de enfermedad severa son elegibles para la vacuna contra el covid-19 de Novavax, la única vacuna de proteína, no de ARNm, disponible en EE.UU.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) se distanció de los CDC para hacer una recomendación más amplia para la vacuna contra el covid-19. Afirma que todos los niños de 6 meses a 23 meses deben recibir una vacuna contra el covid-19, a menos que tengan alergias conocidas a la vacuna o a sus ingredientes. También recomienda una sola dosis de la vacuna para niños de 2 a 18 años si están en alto riesgo de covid-19, son residentes de centros de atención a largo plazo, nunca se han vacunado contra el covid-19 o viven en un hogar con personas de alto riesgo por covid-19. También dice que la vacuna debe estar disponible para este grupo de edad incluso si no pertenecen a estos grupos de riesgo.

La presidenta de la AAP, la Dra. Susan Kressly, dijo que las aprobaciones de vacunas más limitadas de esta semana agregan “más confusión y estrés para los padres que intentan tomar las mejores decisiones para sus hijos”, lo que podría ser una barrera para la vacunación.

Las experiencias también pueden variar para las personas durante el embarazo. Tras los cambios en las recomendaciones anunciados por Kennedy, no existe una guía ni recomendación de los CDC para mujeres embarazadas. Algunas mujeres informaron desde el cambio que no pudieron recibir una vacuna contra el covid-19.

Sin embargo, el embarazo o el embarazo reciente siguen estando en la lista de condiciones que ponen a una persona en mayor riesgo de covid-19 grave, y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos reafirmó recientemente su apoyo a la vacunación contra el covid-19 durante el embarazo.

Expertos dicen que las personas cubiertas por seguro público, como Medicare y Medicaid, y que cumplen con los nuevos requisitos de elegibilidad de la FDA, probablemente seguirán teniendo cobertura para las vacunas contra el covid-19.

Hay más incertidumbre sobre cómo las compañías de seguros privados elegirán ajustar la cobertura. Algunas de las condiciones enumeradas como de alto riesgo para el covid-19, como la inactividad física, están definidas de manera vaga y pueden dejarse a la interpretación de los planes individuales.

Bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, las compañías de seguros están obligadas a cubrir las vacunas para adultos si han sido recomendadas por el ACIP, los asesores de vacunas de los CDC. Ese grupo ha respaldado las vacunas contra el covid-19 en años anteriores, pero existe un área gris sobre lo que sucederá si sus recomendaciones difieren de las propias recomendaciones de los CDC, dicen los expertos.

El comité también vota sobre si las vacunas deben ser añadidas al programa federal Vacunas para Niños, que proporciona inmunizaciones a los niños cuyas familias no podrían permitírselas de otro modo.

El comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, dijo en una publicación en X que “el 100 % de los adultos en este país todavía pueden recibir la vacuna si así lo desean. No estamos limitando la disponibilidad a nadie”.

Los proveedores de atención médica pueden administrar vacunas contra el covid-19 “fuera de indicación” a quienes no cumplen con los nuevos criterios de elegibilidad según su edad o salud general, dijo la Dra. Tina Tan, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA, por sus siglas en inglés), en una declaración el miércoles. Un producto médico es “fuera de indicación” cuando se usa fuera de los términos para los cuales la FDA lo ha aprobado explícitamente.

“Y la IDSA insta firmemente a los médicos a que continúen recomendando y administrando la vacunación a sus pacientes basándose en la mejor ciencia disponible”, dijo. “Sin embargo, la capacidad de los farmacéuticos para proporcionar vacunas fuera de indicación puede estar gravemente limitada, lo que subraya el papel vital de los médicos y otros clínicos para mantener el acceso”.

Determinar si una persona es elegible para la vacuna contra el covid-19 puede ser parte del proceso de hacer la cita.

Pero no está claro si la simple autoafirmación de una condición será suficiente para justificar la vacunación, dijo la Dra. Kelly Moore, presidenta y CEO de immunize.org, una organización sin fines de lucro enfocada en el acceso a vacunas.

“Hasta ahora, los CDC tienen una guía clínica específica que indica a las personas que vacunan que no deben requerir documentación de las condiciones de salud que declara quien solicita la vacunación”, dijo Moore en un correo electrónico.

“Por ejemplo, si dices que eres inmunocomprometido y necesitas una dosis adicional de la vacuna, la guía de los CDC ha sido que se debe documentar lo que dice el paciente y creer en su palabra”, señaló. “Si eso llegara a cambiar, y se requiriera documentación, digamos, por parte de farmacéuticos, entonces eso podría complicar el acceso a la vacuna contra el covid-19 para muchas personas cuyas condiciones no son necesariamente evidentes, pero que igualmente las ponen en riesgo”.

Las personas pueden recibir la vacuna estacional contra la gripe y la vacuna contra el covid-19 al mismo tiempo si son elegibles para cada una, según los CDC.

Estas vacunas vienen en formulaciones y empaques separados. Aún no hay disponible una vacuna combinada contra la gripe y el covid, pero podría no estar muy lejos; los fabricantes de vacunas han estado desarrollando dosis que las combinen para hacer la vacunación más eficiente.

Moderna desarolló una vacuna experimental combinada gripe/covid y presentó datos de ensayos clínicos el año pasado que muestran que, en adultos de 50 años o más, era segura y provocaba respuestas inmunitarias más altas contra el virus de la influenza y el coronavirus en comparación con las vacunas estacionales contra la gripe y el covid-19 autorizadas en ese momento.

Pfizer y BioNTech se han asociado para desarrollar una vacuna combinada contra la influenza y el covid-19, iniciando varios ensayos clínicos para evaluar formulaciones actualizadas. Novavax dijo este año que pretende buscar un socio comercial para continuar la investigación y desarrollo de su candidata a vacuna combinada contra la influenza y el covid-19.

Deidre McPhillips, de CNN, contribuyó a este informe.